الفلبين تُسجل 886 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 471 ألفًا و526 إصابة.



وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الثلاثاء - أن 253 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي

إلى 439 ألفًا و16 متعافيًا ، في حين توفي 38 مريضًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و162 وفاة.

وأشارت إلى أن مدينة دافاو سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها بامبانجا ثم بولاكان ومدينة كويزون وكافيتي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.