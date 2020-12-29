ليبيا تُسجل 437 إصابة جديدة بكورونا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية، 437 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.
عينات اختبارية لفصحها.
وذكر المركز - في بيان نشرته بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء - أن 649 حالة تماثلت للشفاء، في حين تسلم المركز 3803
و412 متعافيًا، بينما توفى 1444 شخصًا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
وأوضح، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصلت في ليبيا إلى 99 ألفًا و350 حالة، منها 27 ألفا و494 حالة نشطة، ووصل إجمالي المتعافين إلى 70 ألفًا
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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