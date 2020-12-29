لبنان: حل أزمات البلاد يبدأ بإجراء انتخابات نيابية مُبكرة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن حل الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان يبدأ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرًا أن الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة في البلاد التي تمسك بزمام السلطة، لا أمل يرُجى منها لإصلاح لبنان ومعالجة الأزمات.
جاء ذلك خلال استقبال جعجع لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
الحل الأمثل بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للكشف عن ملابسات الانفجار بصورة كاملة.
وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، أن التحقيق الذي تجريه السلطات القضائية المحلية في قضية الانفجار المدمر الذي وقع داخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، يواجه صعوبات جمة جراء التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن
وقد اندلعت احتجاجات عقب تراجع قيمة الليرة اللبنانية لحدود غير مسبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق المتاجر وصرف العديد من العمال عقب أزمة كورونا.
فعلى مدار العام أطاحت الأزمات بمستقبل وطن يربو نحو الاستقرار والرفاهية الاقتصادية في سويسرا الشرق "لبنان"، وأحلام مواطن كانت كل أمانيه أن يتخلص من الفساد الذي استشرى في أنحاء البلاد.
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