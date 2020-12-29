مالي تُسجل 74 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الثلاثاء - أنه تم إجراء 800 فحص، حيث تم

تسجيل 31 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين 4452 متعافيًا، مشيرًا إلى أن إجماليبلغ 6705 حالات.



ولفتت إلى أنه تم تسجيل 3 وفيات ليرتفع

إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 256 وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.