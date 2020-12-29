مالي تُسجل 74 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
تسجيل 31 حالة تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين 4452 متعافيًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 6705 حالات.
وأوضحت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الثلاثاء - أنه تم إجراء 800 فحص، حيث تم
إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 256 وفاة.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 3 وفيات ليرتفع
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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