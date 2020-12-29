باكستان تكشف عن أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

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أعلن مسؤولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل البلاد لأولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت مؤخراً في بريطانيا.

وقد تم تأكيد إصابة ما لا يقل عن ثلاث حالات بالسلالة الجديدة في إقليم السند جنوبي البلاد. وكان المرضى الثلاثة عادوا مؤخراً من بريطانيا.

ومن جانبه قال ميران يوسف، المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند، إن "العينات التي تم أخذها من ثلاثة عائدين من المملكة المتحدة، تُظهر تطابق بنسبة 95 بالمئة مع سلالة فيروس كورونا الجديدة القادمة من المملكة المتحدة".

وقالت وزارة الصحة، إنه قد تم أخذ 12 عينة من أشخاص عادوا من بريطانيا من أجل القيام بالتنميط الجيني، جاءت ست منها إيجابية، وأظهرت ثلاث منها السلالة الجديد للفيروس المسبب لمرض كوفيد19- في المرحلة الأولى. ومن المقرر أن تخضع هذه العينات لمرحلة أخرى من التنميط الجيني.

وقال المتحدث إنه في نفس الوقت، يتم تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى، كما يتم عزل المخالطين لهم.

وكانت باكستان قررت الاثنين تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة شديدة العدوى حتى يوم الاثنين المقبل.