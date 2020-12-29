الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 16 ألفاً و432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و224 ألفاً و303 حالات.

ويشار إلى أن هذه ثالث مرة خلال شهر واحد تسجل فيها الهند حالات إصابة يومية بالفيروس أقل من 20 ألف حالة إصابة.

وحالات الإصابة لليوم تعد الأدنى منذ 24 يونيو الماضي، عندما تم تسجيل 15 ألفاً و968 حالة.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 252 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 148 ألفاً و153 حالة.

وأعلنت الحكومة الهندية أنه تم رصد ست حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، الذي يعتقد أنه الأكثر انتشاراً.

وقالت الحكومة إن الحالات الست لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة.