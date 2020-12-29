روسيا ترصد أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورنا و562 وفاة

سيف اليزيد - سجلت موسكو 27002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، منها 5641 حالة في موسكو، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و105037 منذ بدء الجائحة.

وأعلنت السلطات أيضاً تسجيل 562 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 55827.

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