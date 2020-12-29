- 1/2
- 2/2
دونالد ترامب
نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الاثنين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو ترويجي من حملته الانتخابية، يسلط الضوء على لحظات مختلفة من رئاسته التي استمرت 4 سنوات.
وأثار الفيديو سخرية متابعي ترامب، حيث رأى العديد أنه عبارة عن محاكات لإعلان اللحوم الشهير “Beef: It’s What For Dinner” في فترة التسعينيات، بدءا من الموسيقى المصاحبة للفيديو إلى الشعار الذي اختتم به، وهو “ترامب: ما تستحقه أمريكا”، “Trump: He’s What’s For America”.
والفيديو عبارة عن مجموعة محطات عاشها ترامب كرئيس للولايات المتحدة، أرفقها بتعليقات أقرب للشعارات الترويجية، كـ”ترامب يعني الوظيفة الأمريكية”، “ترامب يرمز إلى الحرية”، “ترامب يمثل العدالة الأمريكية”، “ترامب يمثل قوتنا العسكرية”، وذلك بحسب RT.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم خسارته في الإنتخابات… ترامب ينشر فيديو ترويجي له مثيراً للجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.