شبان يحدثون فوضى في حي مولاي رشيد في الدارالبيضاء..كسروا زجاج 14سيارة

أحدث ثلاثة شبان، في منطقة مولاي رشيد في الدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، فوضى في الشارع العام، وإلحاق خسائر مادية بالواقيات الزجاجية لأربع عشرة سيارة.

ومكنت عناصر الشرطة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، واستهلاك المخدرات.

وأوضحت ولاية الدارالبيضاء، في بلاغ لها، أن المشتبه فيه قد أحدث، رفقة شخصين آخرين، حالة من الفوضى في الشارع العام نتيجة حالة تخدير متقدمة، حيث أقدموا على إلحاق خسائر مادية بالواقيات الزجاجية لأربع عشرة سيارة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف أحدهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين الآخرين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك بعدما تم تحديد هويتيهما الكاملة.