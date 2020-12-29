رونالدو يظهر صرامته مع إبنه في حفل جوائز دبي

أظهر اللاعب كريستيانو رونالدو صرامة في التعامل مع ابنه جينيور، عند الحديث عنه في حفل توزيع جوائز “جلوب سوكر” في دبي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رونالدو إن ابنه ككثير من الأطفال يقلد في مهاراته الكروية، وفي قصة شعره، وهو فخور بذلك، لكنه لا يرى في كريستيانو جينيور مواصفات نجوم كرة القدم إلى حدود الساعة.

وأضاف رونالدو في حضرة ابنه أنه غير منظبط، وأتشاجر معه لتناوله المشروبات الغازية، ورقائق البطاطس، أقول له إنه يجب عليه الانضباط، لكن لن أضغط عليه أبدا ليكون لاعب كرة القدم.

وفاز رونالدو، ليلة أول أمس الأحد، بلقب لاعب القرن، المقدم من طرف جوائز جلوب سوكر، المعتمدة على تصويت الجمهور.