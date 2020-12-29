أول بلد إفريقي يتجاوز مليون إصابة بكورونا.. جنوب إفريقيا تمنع الكحول والرئيس يعترف بالتراخي

باتت جنوب إفريقيا أول بلد إفريقي يتجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما استدعى فرض الحكومة لإجراءات استثنائية، وسط إقرار الرئيس بسوء تدبير الجائحة.

الانتشار الوبائي دفع جنوب إفريقيا إلى منع بيع المشروبات الكحولية ابتداء من اليوم، وفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جوائح أكثر فتكا من كوفيد-19 قد تسجل في المستقبل.

وأعلن الرئيس الجنوب الإفريقي، سيريل رامابوزا، أمس الاثنين، منع بيع المشروبات الكحولية، وفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة، بعدما أصبحت جنوب إفريقيا أول بلد إفريقي يسجل مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رامابوزا: “لقد تراخينا ونحن ندفع الثمن الآن”، محملا مسؤولية انتشار الوباء بهذه الكثرة إلى مناسبات اجتماعية كبيرة، و”غياب تام للحذر خلال فترة الأعياد”.

وقال رامافوزا إن البيانات تظهر أن “استهلاكا مفرطا للكحول” يؤدي إلى حالات تستدعي الدخول إلى المستشفيات، ما يتسبب “في ضغط لا طائل منه” على المنشآت الصحية العامة.

وتسعى دول كثيرة عبر العالم إلى احتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات مع حلول فصل الشتاء، ما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العالم إلى 81 مليونا تقريبا، فيما تتسارع حملات التلقيح في أمريكا الشمالية، وأوربا.