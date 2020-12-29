تنزيل اتفاق التطبيع.. ترتيبات إعادة فتح مكتب الاتصال جارية و”لارام” تعلن رحلاتها الأولى المباشرة إلى تل أبيب

يواصل المغرب ترتيبات استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل تمهيدا لتنزيل الاتفاق الثلاثي الموقع بين البلدين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث أن عملية فتح مكتب الاتصال في تل أبيب يجري الترتيب لها خلال هذا الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة فنية من وزارة الخارجية المغربية حلت للوقوف على ترتيبات إعادة فتح مكتب الاتصال بين المغرب وإسرائيل في تل أبيب، ويتوقع أن تستغرق العملية بضعة أيام تمهيدا للافتتاح الرسمي الذي يرتقب أن يشارك فيه وفد رسمي قد يحضر فيه بعض الوزراء.

في غضون ذلك، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات مباشرة تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب، بدءا من 21 يناير المقبل، وبسعر يتراوح ما بين 600 و400 دولار، وسط توقعات بأن يعرف الخط الجديد نشاطا متزايدا في الأشهر المقبلة.

وكانت وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، قد أعلنت في حوار مع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، بأنها تطمح لجعل المغرب الوجهة السياحية الأكثر جاذبية للإسرائيليين.

وأكدت العلوي أن وزارتها تراهن على خطة عمل تروم استقطاب 200 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب في السنة، وأوضحت أن اليهود من أصل مغربي الذين يزورون البلاد بشكل سنوي، يتراوح ما بين 40 و50 ألف إسرائيلي.