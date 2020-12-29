الإعلام الجزائري يواجه اتهامات بفبركة مشاهد “حرب” البوليساريو

يواجه الإعلام الجزائري اتهامات بفبركة صور، ومشاهد، بثها، خلال الأيام القليلة الماضية، حول ما ادعى أنه حربا تخوضها جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية.
وقال منتدى فورساتين لداعمي مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، اليوم الثلاثاء، إن ما بثته التلفزة الجزائرية هو “أفلام مفبركة”.
وأوضح المنتدى أن دبابات متفرقة وضعت بعناية أمام عدسة الكاميرا، وجلست بجانبها قيادات الجبهة الانفصالية، فوق صناديق ذخيرة، مضيفا أن “لباسهم، وأحذيتهم تشي بعناية لا تتناسب مع التصوير في الميادين، وما يتعرض له صاحبه من مصاعب، وظروف تؤثر في شكله، وهندامه”.
واعتبر المنتدى أن الإعلام الجزائري يصر على إتمام ما وصفه بـ”المسرحية”، لمحاولة تمويه الرأي العام الجزائري، بنقل معطيات غير صحيحة.
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