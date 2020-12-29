كورونا.. حصيلة الوفيات في إسبانيا تتجاوز حاجز الـ50 ألف

تخطت إسبانيا عتبة 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، منذ بداية تفشي الجائحة، حسب أرقام، نشرتها وزارة الصحة الإسبانية، أمس الاثنين.

ومع تسجيلها 50 ألفا و122 وفاة، صارت إسبانيا رابع أكثر دولة متضررة من “كوفيد-19” في أوربا الغربية، خلف إيطاليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وعاشر دولة أكثر تضررا على مستوى العالم. وكانت السلطات الإسبانية قد أطلقت حملة التلقيح ضد “كوفيد-19″، أول أمس الأحد، في مدينة غوادالاخارا وسط البلاد.

وتأمل الحكومة الإسبانية في تلقيح ما بين 15 و20 مليون شخص من أصل 47 مليون نسمة بحلول ماي أو يونيو المقبل، من بينهم 2,5 مليونا مع نهاية فبراير، على أن يتم البدء بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل المقيمين في دور المسنين أو الطواقم الطبية أو الأشخاص، الذين يحتاجون إلى مساعدة آخرين.

وتبلغ حصة إسبانيا حوالي 140 مليون جرعة من إجمالي 1,4 مليار جرعة، المقررة لـ 27 دولة أوربية.