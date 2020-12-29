نجم كرة القدم الفرنسية كليان مبابي في المغرب

حل نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، في المغرب لقضاء عطلة رأس السنة، بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي.

واختار نجم فريق باريس سان جيرمان مدينة مراكش، لقضاء عطلته، والاستراحة من ضغط مباريات الدوري الفرنسي المتوقف لمدة قصيرة على غرار الكثير من الدوريات الأوربية.

وظهر مبابي في صورة، نشرها أحد المغاربة، الذين صادفوه أثناء رحلته، وقد أعاد نشرها بدوره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.



‌وتجذب مراكش كل سنة العديد من المشاهير من مختلف المجالات للاحتفال برأس السنة ، لكن الوضع العام، الذي خلفه فيروس كورونا في عام 2020 أثر هذه المرة في السياحة.