الهند تسجل 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أعلنت الهند، الثلاثاء، أنها سجلت إصابة 6 أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.



وجاء في بيان لوزارة الصحة الهندية أن المرضى الستة معزولون، مضيفة أنه يجري حالياً تعقب زملائهم المسافرين.

وأوضح البيان: "تم وضع معارفهم المقربون في الحجر الصحي أيضاً".

وقالت الوزارة إن الهند علّقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لكن قرابة 33 ألف مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني قبل سريان الحظر.

وذكرت أن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصاً من بين هؤلاء الوافدين بفيروس كورونا وأن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها في أنحاء من أوروبا وآسيا.

وتأتي الهند في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم، حيث سجلت 10.22 مليون حالة مؤكدة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، تسجيل 16432 إصابة جديدة بالفيروس وهي أقل زيادة يومية للحالات منذ 25 يونيو/حزيران، فيما تم تسجيل 148150 وفاة.

وتتوقع السلطات الصحية البدء في حملة تطعيم لنحو 300 مليون شخص مطلع يناير/كانون الثاني، حيث من المتوقع أن يحصل معهد الأمصال الهندي، الذي يصنع اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا، على موافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام.