شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يغلق شواطئ ريو دي جانيرو والان نبدء بالتفاصيل
ونشر مجلس المدينة تغريدة يوم الاثنين جاء فيها أنه سيتم منع الدخول إلى الشواطئ، موضحا أنه سيتعين على السكان والعاملين بالمناطق التي يشملها الإغلاق إظهار الوثائق التي تثبت أحقيتهم في البقاء بتلك الأماكن.
وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 5ر7 مليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح أكبر دولة من حيث عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية.
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