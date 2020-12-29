رئيس البرلمان يعلن تمديد الفصل التشريعي

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة".
وأضاف الحلبوسي أن "من ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى المجلس.
وأضاف الحلبوسي أن "من ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى المجلس.
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