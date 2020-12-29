- يقبل الطالب في الصف الأول المتوسط من مواليد 2005 بالنسبة للذكور، و2003 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.
- يقبل الطالب في الصف الثاني المتوسط من مواليد 2004 بالنسبة للذكور، و2002 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.
- يقبل الطالب في الصف الثالث المتوسط من مواليد 2003 بالنسبة للذكور، و2001 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.
- يقبل الطالب في الصف الرابع الإعدادي من مواليد 2000 بالنسبة للذكور، و 1998 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.
- يقبل الطالب في الصف الخامس الإعدادي من مواليد 1999 بالنسبة للذكور، و 1997 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.
- يقبل الطالب في الصف السادس الإعدادي من مواليد 1998 بالنسبة للذكور، و 1996 للأناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.
- نقل الطلبة الراسبين سنتين في صفوفهم عدا من اعتبرت لهم سنة عدم رسوب الى المدارس المسائية.
- نقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية لمدارسنا النهارية الى المدارس المسائية وفقاً للتعليمات النافذة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد أعمار الطلبة المشمولين بالدوام في المدارس النهارية للعام الدراسي 2020 – 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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