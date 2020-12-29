مجلس النواب يعلن وصول مشروع قانون الموازنة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى المجلس. وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصلت إلى مجلس النواب. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، أعلن أمس الاثنين، أن موازنة 2021 ستصل اليوم الثلاثاء إلى مجلس النواب، مؤكداً عدم تأخر رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة.



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