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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تستأنف الرحلات الجوية التجارية وتفتح حدودها السبت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مجلس الوزراء الكويتي إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات التجارية يوم السبت المقبل مع فتح الحدود البرية والبحرية.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان صحفي الإثنين، أن الوضع الصحي في البلاد بات مستقرا والإحصاءات والبيانات تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.
وأكد المجلس أن صحة الإنسان هي من الأولويات التي تحرص الحكومة عليها وأن دولة الكويت كانت من الدول السباقة التي تسعى لتوفيراللقاح الآمن للمواطنين والمقيمين على أرضها.
من جانبه، نفى وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وأن الكويت كانت من أوائل الدول التي بدأت في التطعيم ضد الفيروس.
وكانت الكويت قد أغلقت الأسبوع الماضي المجال الجوي أمام الرحلات التجارية والمنافذ الحدودية والبحرية حتى الأول من كانون ثان/يناير 2021.
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