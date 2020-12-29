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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تعيدان تشغيل رحلاتهما من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عن إعادة رحلاتهما من السعودية إلى دبي، وفقًا للضوابط التي أقرتها سلطات المملكة، بعد أن مددت المملكة إغلاق مجالها الجوي أسبوعاً آخر. ومن المقرر أن تقتصر على المسافرين غير السعوديين إلى دبي.
وقررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي كورونا. وقال متحدث باسم طيران الإمارات وفقا لـ «البيان الاقتصادي»: من المقرر إعادة تشغيل رحلات الناقلة من السعودية إلى دبي، حيث سيتم تسيير رحلات محدودة.
وأضاف: تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، سيتم إعادة رحلاتنا من مطاري الدمام والرياض الدوليين إلى دبي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وكانت «فلاي دبي» قامت أمس بتشغيل 3 رحلات عودة من السعودية إلى دبي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات والسعودية. وقال المتحدث إنه تم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الإمارات والمتواجدين حالياً في المملكة.
على جانب آخر، أعلنت سلطنة عمان أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية وسيشترط على القادمين تقديم شهادات تثبت عدم إصابتهم بالفيروس بناءً على فحص يجب إجراؤه قبل 72 ساعة من دخول البلاد.
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