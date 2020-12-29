شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن إجازة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية. جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن العطلات الرسمية لعام 2021.

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