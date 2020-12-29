شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقيل المدرب توخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن باريس سان جيرمان في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إقالة المدرب توماس توخيل، تاركاً الفريق في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أولمبيك ليون.

ووجهت إدارة النادي، الشكر لتوماس توخيل وطاقمه على كل ما قدموه للفريق.

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