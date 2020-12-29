شكرا لقرائتكم خبر عن يتحدث بلهجة غريبة بعد غيبوبة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاق البريطاني واين أولدهام بعد قضائه أسابيع فاقداً وعيه إثر إصابته بفيروس «كورونا»، لتتفاجأ أسرته بأنه أصبح يتحدث بلكنة غريبة، بدت وكأنها لهجة اسكتلندية.

ونقلت صحيفة «ليفربول إيكو»: «كافح أولدهام الفيروس مدة 11 أسبوعاً، ونقل إلى المستشفى، بسبب المضاعفات، ودخل في حالة غيبوبة، بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعي، بعدها بدأ يتحدث بلهجة غير عادية».

يروي الرجل معاناته المرضية قائلاً:«عندما استيقظت، كنت مثل المجنون، وتحدثت بلكنة اسكتلندية، لم أستطع تحريك أي شيء، فقط رأسي قليلاً، وشعرت بأنني أصبت بالشلل».

وتم تأكيد تحدثه باللهجة من قبل زوجة واين أولدهام. وتتذكر المرأة أن زوجها لم يتعرف إليها على الفور. واشتكى من أنها لم تزره.

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