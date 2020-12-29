شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النفط والشرطة والديوانية بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

فاز النفط على مضيفه الكرخ2-صفر ضمن الجولة 11من الدوري العراقي لكرة القدم، سجل هدفي النفط موسى عدنان بضربة رأس جميلة ومحمد داوود من ركلة جزاء في الدقيقتين 58 و90+3، وتعادل الصناعات الكهربائية مع القاسم 1-1سجل لصناعات الكهربائية أسعد عبدالله في الدقيقة 26، بينما أدرك التعادل للقاسم علي كريم في الدقيقة 61.

ونجح الشرطة في تحقيق فوز مهم جداً على مضيفه أربيل بهدف واحد نظيف سجله علاء مهاوي في الدقيقة 77، وانتهت مباراة نفط ميسان و ضيفه الطلبة بالتعادل دون أهداف، وفاز الديوانية على مضيفه نفط البصرة بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب فلاح عبد الكريم في الدقيقة 80.

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