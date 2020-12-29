شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة لكوستا إذا انضم لمنافسي أتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه النجم الإسباني دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد غرامة مالية (23 مليون استرليني) في حال وقع مع ريال مدريد أو برشلونة أو إشبيلية الخصوم المباشرين لفريقه في الليجا في يناير، وكان كوستا (32 عاماً) الذي ينتهي عقده في الصيف عبر عن رغبته بإنهاء العقد قبل نهاية العام لأسباب شخصية وسط اهتمام بخدمات نجم البلوز السابق.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي أن على كوستا دفع 4.5 مليون استرليني في حال انتقاله لـ«فريق بطل» ودفع 2.9 مليون استرليني في حال انتقاله لأي فريق آخر، وغاب كوستا عن تمرينات فريقه يوم الاثنين في إطار محاولاته التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن رحيله، ولم يسجل كوستا هذا الموسم سوى هدف واحد وتعرض لسلسلة من الإصابات وتراجعت حظوظه في المشاركة بعد وصول جواو فيلكس ولويس سواريز، وجلس على الدكة 3 مرات فقط في أكثر من شهرين.

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