شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة النزال تستضيف نزال خليفة حبيب 23 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أغلق بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف (32 عاماً) الباب أمام عودته عن الاعتزال وقال عبر وكالة الأنباء الروسية (تاس):«نحن على اتصال مع الرئيس دانا وايت ولم نناقش معه سبب عدم إتاحة الحزام لبطل آخر، على ما يبدو يريدون مني العودة عن قرار الاعتزال، نافست في الدوري 9 سنوات وصنعت تاريخاً وشعبية لذا أتفهم رغبتهم بعودتي ولن أخفي عنكم أنهم عرضوا علي شروطاً مغرية وأسماء منافسين، سأتحدث مع دانا قريباً وأقول له إنه لا رجعة لي عن قرار الاعتزال».

وفتح اعتزال حبيب بعد 29 نزالاً بدون هزيمة الباب على مصراعيه للمنافسة بين أبطال الوزن الخفيف للوصول لنهائي فئة 155 باوند وعلى رأسهم الإيرلندي كونور ماكجريجور العائد عن اعتزاله والذي سيواجه داستن بوارييه في النزال الـ257 بتاريخ 23 يناير المقبل بجزيرة النزال بالعاصمة أبوظبي.

وعلق حبيب على نزال غريمه السابق ماكجريجور: «أبرز 3 مقاتلين حالياً بوارييه، ماكجريجور واسلام ماخاشيف، وحزامي سيأخذه الفائز من نزال دستن وكونور».

ويأمل السويدي حمزة شيماييف ذو الأصول الروسية وتحديداً الشيشان أن يكون بديلاً عن حبيب في مواجهة ماكجريجور مستقبلاً وسيدخل كل منهما بالونة الفنون القتالية المختلطة الشهر المقبل في جزيرة النزال، ويواجه حمزة خصمه ليون إدواردز قبل 3 أيام من نزال ماكجريجور وبوارييه، وفاز ليون في آخر 8 نزالات ويحتل المركز الرابع في التصنيف وسيكون فرصة كبيرة لصعود نجم حمزة إذا فاز بالنزال.

وعلق ليون على مواجهة حمزة:«القائمون على الفنون القتالية المختلطة يحبونه ودانا يحبه ويعتقدون جميعهم أنه لا يهزم لذلك أتلهف لرؤية ردود أفعالهم بعدما أطرحه أرضاً، أعرف أن دانا يراهن عليه وأعرف أنه يدعو الله كي يهزمني لكنني لن أكون فريسة سهلة».

وفاز حمزة بأول 3 نزالات في عام 2020 في بحر 3 أشهر بضمنها بطولة تم تنظيمها في 11 يوماً وهي الأقصر في تاريخ تنظيم النزالات، وعلق دانا وايت على موهبة حمزة وقال:«الفتى مميز جداً، أعتقد أنه سيحظى بشعبية لدى مشجعي الرياضة، إنه مختلف ولم أر مثله إطلاقاً»، يقول إن كنت تظن أنني مصارع فقط تريث حتى ترى قبضتي «وفعلاً صدمت عندما رأيته». نازل حمزة رييس ماكي بلا رد (40-صفر) وبلغ مجموع ضرباته 68 مقابل صفر وقال بعد النزال:«يمكنني سحق أي خصم».

مناوشات حمزة وماكجريجور

لم يسمع أحد باسم حمزة شيماييف عالمياً إلا في 2020 لكنه بطل قومي في السويد التي هاجر إليها بسن الـ17 وبدأت مناوشاته مع ماكجريجور في 2018 عندما وصفه الإيرلندي ب«الفأر» ورد عليه حمزة بأنه «دجاجة» وطلب من دانا وايت منحه نزال ماكجريجور كـ«حلوى يتسلى بها». وكشف حمزة (26 عاماً) عن سفره لإيرلندا من أجل سحق ماكجريجور قبل النزال 229 مع حبيب على اللقب، وقال حمزة الذي يتشارك مع حبيب بوكيل الأعمال علي عبد العزيز:«كنت أنافس حينها كهاو ولم يكن يعرفني أحد، كان ماكجريجور يثرثر ويقول أنه فاز على ملاكم من الشيشان لا أتذكر اسمه في التمرينات، شعرت بالدم يغلي في عروقي وقلت في نفسي إيرلندا قريبة وأستطيع تحطيم وجهه في الشارع أو في مركز التمرينات لألقنه درساً»، ومنع حمزة من دخول إيرلندا بعد نزول الطائرة ويضيف:«في البداية استوقفوني قليلاً ثم قالوا لي تفضل وفي طريق خروجي من المطار جاء رجل ببدلة عسكرية وقال لي: لا يمكنك الذهاب لأي مكان».