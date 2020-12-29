شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب يؤكد جاهزية البرلمان لعقد جلسته الافتتاحية 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي، جاهزية مجلس النواب للانعقاد في جلسته الافتتاحية بدءاً من 10 يناير 2021، لافتاً إلى أن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

وقال فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء: "هناك جاهزية لانعقاد المجلس، واستعداد وبدائل متعددة فى تنظيم الجلسة، بشكل يعزز الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن المجلس اتخذ إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني، وسيفعل ذلك في انعقاد الجلسات، متابعاً : لدينا سابق تجربة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث كان الأداء إيجابيا داخل مجلس النواب الذى واصل عقد جلساته.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلي أن المجلس في فصله التشريعي الأول واصل ممارسته لمهامة النيابية، بانعقاد جلساته وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، رغم أن ظروف كورونا في شهر مارس الماضي كانت صعبة لاسيما مع حداثة الفيروس، إلا أنه تغلب عليها وعُقدت الجلسات في وقتها وأنجز مهمامة التشريعية.

كان مجلس النواب قد استقبل النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.