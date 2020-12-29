شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام دياب: الحكومة تتعامل باحترافية مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية، فردى مستقل وطن، إن مجلس النواب 2021 سيكون من أقوى البرلمانات التى شهدتها مصر لوجود كوكبة سياسية متنوعة تحت القبة، تعبر عن التيارات المختلفة ما يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية.

وأضاف دياب، أن الانتخابات كانت تجربة ديمقراطية حقيقية أفرزت تنوع سياسى وحزبى، لافتاً إلى أن حزب مستقبل وطن بصدد وضع أجندة تشريعية متكاملة لصالح الوطن والمواطن، سيتم العمل عليها تحت قبة المجلس.

وأشار دياب، إلى أنه سينضم للجنة الصناعة، وسيضع على رأس اهتماماته تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بشكل كبير، فضلا عن تبنيه ملف المصانع المغلقة.

وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، واصفا التعامل الحكومى بالاحترافى، مع الأزمة وحسن إدارتها للموقف.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.