شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود: السياحة تتصدر أولويات البرلمان بالفصل التشريعى الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أمين مسعود، إن برلمان 2020 يشهد تعددية حزبية غير مسبوقة، حيث يشهد تمثيل مشرف كبير للمرأة والشباب، وتمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب 13 حزبا تحت القبة، وشمل التمثيل كافة الأطياف السياسية والحزبية، مؤكدا سينعكس على المواطن من خلال مناقشة ثرية للتشريعات تحت القبة وكافة الموضوعات والقضايا المطروحة لنقاش، ووجود أكثر من رأى الهدف فى النهاية مصلحة الوطن والمواطن، والتجرد من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة للدولة والوطن.

وأوضح مسعود، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى، من أبرز الملفات التى سيعمل على استكمالها خلال الفصل التشريعى الثانى، مع العلم أنه كان نائبا فى البرلمان الذي ستنتهى ولايته فى 9 يناير المقبل، إلى جانب ملف تقنين الأوضاع، وخروج تعديلات قانون 119 البناء الموحد للنور، واشتراطات البناء وكافة التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واستكمال جهود الدولة فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار، إلى استكمال مسيرة العائلة المقدسة، لتنشيط السياحة الدينية، من أهم وأبرز التشريعات أيضا التى يتم إلقاء مزيد من الضوء عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ملف السياحة يشهد اهتماما كبيرا، لأهمية دور السياحة فى تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات الخارجية.