بالأسماء.. 86 نائبا فى ضيافة البرلمان بآخر أيام استقبال النواب الجدد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزى، اليوم الثلاثاء، أخر حفلات استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، وذلك باستقبال نواب 12 محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائبًا.وفيما يلي أسماء النواب المرتقب حضورهم اليوم أولاً : محافظة الفيوم