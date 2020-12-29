شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 86 نائبا فى ضيافة البرلمان بآخر أيام استقبال النواب الجدد والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي أسماء النواب المرتقب حضورهم اليوم أولاً : محافظة الفيوم
محمد محمود أحمد الفيوم – مستقبل وطن
2-سيد أحمد سلطان - الفيوم -الشعب الجمهورى
3- عبد التواب عبد القادر - الفيوم – مستقبل وطن
4- كامل محمود كامل –أطسا –مستقبل وطن
5- كمال عبد الحليم عطية –أطسا –مستقبل وطن
6- محسن أحمد عبد الحميد –سنورس –مستقبل وطن
7- عبد المنعم محمد عبد العليم –سنورس – النور
8- محمد ثابت عبد المجيد –سنورس – مستقل
9- محمد طه عبد الله –أبشواى - مستقبل وطن
10- أحمد محمد دياب –أبشواى –مستقل
ثانيا : بني سويف
1- محمد سيد كامل حسان –بنى سويف – مستقبل وطن
2- محمد رجب احمد عبد العظيم – بنى سويف –مستقل
3- محمد سيد جنيدى – ناصر –الشعب الجمهورى
4- عبد الحكيم محمد مسعود –ناصر – النور
5- سامى توفيق معوض –اهناسيا - مستقل
6- حسام محمود احمد العمدة –ببا –مستقبل وطن
7- طه محمد بهجت ببا –مستقبل وطن
8- احمد على عباس – ببا –الشعب الجمهورى
ثالثا : البحر الأحمر
1- عبد الناصر عطية سفاجا –مستقبل وطن
2- محمد محمد عبد المقصود أول الغردقة –مستقبل وطن
3- على نور على الشلاتين – الشعب الجمهورى
رابعا : المنيا
1- عثمان المنتصر –اول المنيا – مستقبل وطن
2- اشرف احمد عبد العزيز حسانين – اول المنيا –مستقبل وطن
3- على فهمى اسماعيل بدوى – اول المنيا – مستقبل وطن
4- محمد نشات محمد –غرب سمالوط –مستقبل وطن
5- توحيد تامر على محمد موسى –غرب سمالوط –مستقبل وطن
6-مجدى ملك –غرب سمالوط –مستقبل وطن
-7 ايهاب عبد العظيم جابر – مغاغة -الوفد الجديد
-8 مصطفى خالد فتح الباب –مغاغة –الشعب الجمهورى
9-احمد عبد المحسن حتة – مغاغة – الشعب الجمهورى
10- سعودى عبد الرحمن عبد الغفار –مغاغة –مستقبل وطن
11- حسام محمود احمد –ابو قرقاص –مستقل
12- احمد محمد عبد المنعم –ابو قرقاص –مستقل
13- رياض عبد الستار – ملوى –مستقبل وطن
14- محمد عبد الحكيم ابو زيد – ملوى –مستقبل وطن
15-محمد مصطفى محمود –ملوى –مستقل
خامسا : محافظة أسيوط1- محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن
2- مصطفى بدران –اول اسيوط – حماة وطن
3- علاء الدين محمود اول اسيوط –مستقل
4- يونس يونس احمد عمر –القوصية –مستقبل وطن
5- ابراهيم عبد النظير القوصية –مستقبل وطن
6- حسام الدين حلمى ماضى – القوصية – مستقبل وطن
7- احمد زهير –القوصية –مستقبل وطن
8- ناصر عثمان محمد –الفتح – مستقبل وطن
9- عصام محمود عثمان- الفتح – الشعب الجمهورى
10-احمد حسن جودة – الفتح – مستقبل وطن
11- الحسينى عيسى جلال –ابوتيج –مستقبل وطن
12-علاء الدين خير الله -ابو تيج –مستقل
سادسا : محافظة سوهاج1- حاتم محمود على محمد –سوهاج –مستقل
2- احمد ابراهيم عطية –سوهاج –مستقل
3- محمد محمود لبيب – اخميم –مستقبل وطن
4- زكريا محمد حسان –اخميم –مستقبل وطن
5- رفعت شكيب خفاجى – المراغة –مستقل
6- مصطفى سالم – طهطا –مستقبل وطن
7- نشات فؤاد عباس –طهطا – الشعب الجمهورى
8- ابراهيم محمد محمد خليفة – طهطا –مستقبل وطن
9- ياسر نصر عبد المولى –جرجا –الشعب الجمهورى
10-خليفة رضوان –جرجا –مستقبل وطن
11-عاطف عثمان سليمان –المنشاة –مستقل
12-محمود حمدى احمد –البلينا –مستقبل وطن
13-نور الدين اسعد ابو ستيت – البلينا –مستقبل وطن
14- احمد عبد السلام قولرة – دار السلام –حماة وطن
سابعا : محافظة قنا1- جمال محمد عامر –قنا –مستقبل وطن
2- مصطفى محمود مصطفى –قنا –مستقبل وطن
3- محمد طايع سعد –قوص –مستقبل وطن
4- اشرف ابو الفضل –قوص –مستقل
5- خالد محمد عبد الفتاح – نجح حمادى – مستقبل وطن
6- سيد احمد فؤاد – نجح حمادى –حماة وطن
7- السيد محمد المنوفى – نجح حمادى – الشعب الجمهورى
8- عبد الفتاح محمد شحات –ابو تشت –الحرية
9- خالد عبد الوهاب محمدين –ابو تشت –الشعب الجمهورى
ثامنا : محافظة اسوان1- جابر ابراهيمم خليل –اول اسوان –مستقبل وطن
2- احمد محمد صالح –اول اسوان –حماة وطن
3- خالد يوسف رضوان –كوم امبو –مستقبل وطن
4- محمد فؤاد عزت –نصر النوبة –مستقل
5- على محمود عبد الرحيم –ادفو –مستقبل وطن
تاسعا : محافظة الوادى الجديد1- احمد محمد عبد الله – الخارجة – مستقل
2- حمدى محمد سليمان – الداخلة –مستقل
عاشراً : محافظة الاقصر1- بهاء الين ابو الحمد –الاقصر – مستقل
2- محمد بهجت الصن –القرنة –الحرية
3-باهى امين محمود –اسنا –الشعب الجمهورى
الحادي عشر : محافظة شمال سيناءعبد العزيز مطر إسماعيل مطر – شمال العريش - مستقبل وطن
سامي كامل عمرو – الحسنة- مستقلالثاني عشر : محافظة جنوب سيناءحميد سليمان موسي-دائرة الطور - مستقبل وطن
سليمان عطيوى – اول شرم الشيخ –مستقبل وطن