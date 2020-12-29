الفلبين تحظر دخول ركاب 20 دولة بسبب سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، اليوم، أن الفلبين قررت حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا.



ولم يقل بيلو متى سوف يبدأ تطبيق الحظر.

وتشمل هذه الدول: المملكة المتحدة، والدنمارك، واليابان، وأستراليا، وإسرائيل، وهولندا، والصين، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وإيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولبنان، وسنغافورة، والسويد، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وكندا، وإسبانيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيلو القول إن العاملين الفلبينيين العائدين من هذه الدول سوف يتم استثناؤهم من هذا الحظر.

وتوقع بيلو وصول نحو 100 ألف من العاملين الفلبينيين في الخارج للبلاد.