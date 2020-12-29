ظهور أول إصابة بفيروس كورونا 'الأسرع انتقالا' في أستراليا

وأوضحت أن الإصابة أكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.

وقالت وزيرة الصحة إن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا". وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

