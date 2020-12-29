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ظهور أول إصابة بفيروس كورونا 'الأسرع انتقالا' في أستراليا

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وأوضحت أن الإصابة أكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.

وقالت وزيرة الصحة إن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا". وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.


وتم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار" مما أدى إلى تحويلها فورا إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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