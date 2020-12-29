النواب الأمريكي يصوت لصالح تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب ويقر ميزانية الدفاع للعام المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

صوت مجلس النواب الأمريكي بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، لصالح تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب، وإقرار ميزانية الدفاع للعام المقبل 2021.



وتبلغ قيمة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، والتي وافق عليها كلا الحزبين، نحو 740 مليار دولار، تشمل رواتب الجنود وتحديث معدات الجيش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ تهديده الأربعاء الماضي بتعطيل مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق العسكري.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونجرس، إنه من "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي"، و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

ومنتصف الشهر الجاري، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي ميزانية الدفاع لعام 2021، رغم تهديد ترامب باستخدام "الفيتو".

وحصل النص الذي سبق أن أيده مجلس النواب بغالبية ساحقة على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ.

وحصد القرار بذلك "غالبية فائقة" من أصوات غرفتي الكونجرس الأمريكي، تكفي لتخطي أي فيتو رئاسي على الميزانية.

وعقب التصويت هدد ترامب باستخدام "الفيتو" ضد إقرار الكونجرس ميزانية وزارة الدفاع لعام 2021.