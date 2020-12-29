وفاة مؤلمة لطفلين في الأردن إثر حريق شب في منزلهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن فريق الدفاع المدني في مدينة السلط الأردنية أنه تعامل مع حريق شب في أحد المنازل، نتج عنه وفاة طفلين شقيقين نتيجة استنشاقهما للأدخنة والغازات.



وأفادت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مساء أمس الاثنين، أنها تعاملت مع حريق شب في أحد المنازل بمنطقة الصبيحي، نتج عنه وفاة طفلين شقيقين يبلغان من العمر ( 3و 4) أعوام.

وأوضحت أن وفاة الطفلين كان نتيجة لاستنشاقهما الأدخنة والغازات المنبعثة من الحريق. حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتان إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.