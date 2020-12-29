- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا البيضاء أول دولة تبدأ تطعيم سكانها باللقاح "سبوتنيك -V" بعد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى جمهورية بيلاروس المجاورة " روسيا البيضاء" .
وأكد الصندوق في ، اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة في بيلاروس ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ستعلن عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك- V".
وأوضح الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن "بيلاروس أصبحت أول دولة يتم فيها تسجيل لقاح سبوتنيك-V بعد روسيا".
ونقل البيان عن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قوله: "اليوم تصبح جمهورية بيلاروس أول دولة بعد روسيا، يتم فيها التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك-V" الخطوة القادمة ستكون التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركاء من بيلاروس، لتنظيم إنتاج اللقاح في بيلاروس".
وبدأت أول اختبارات سريرية على لقاح "سبوتنيك-V" خارج روسيا الاتحادية في بيلاروس يوم الأول من ديسمبر الجاري، وحصل اللقاح على شهادة التسجيل في الجمهورية البيلاروسية يوم 21 من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا البيضاء أول دولة تبدأ تطعيم سكانها باللقاح "سبوتنيك -V" بعد روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.