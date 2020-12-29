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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تحظر دخول ركاب 20 دولة بسبب سلالة كورونا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، اليوم، أن الفلبين قررت حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
ولم يقل بيلو متى سوف يبدأ تطبيق الحظر.
وتشمل هذه الدول: المملكة المتحدة، والدنمارك، واليابان، وأستراليا، وإسرائيل، وهولندا، والصين، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وإيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولبنان، وسنغافورة، والسويد، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وكندا، وإسبانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيلو القول إن العاملين الفلبينيين العائدين من هذه الدول سوف يتم استثناؤهم من هذا الحظر.
وتوقع بيلو وصول نحو 100 ألف من العاملين الفلبينيين في الخارج للبلاد.
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