شكرا لقرائتكم خبر عن بجعة «حزينة» توقف 23 قطاراً في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب أوقفت حركة القطارات لنحو ساعة من الوقت عند سكة حديد ألمانية بسبب طائر بجع «حزين» كان متوقفاً عند السكة بعدما فقد شريكه في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائه، على ما أعلنت الشرطة.

وأشار بيان لشرطة كاسل إلى أن طائري البجع ضلا طريقهما «خلال رحلة استكشافية» وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا.

وقد نفق أحد الطائرين، على الأرجح بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية. وبعد هذا الفراق المؤلم، جلست البجعة الثكلى إلى جانب شريكها النافق وتصدت لكل محاولات العاملين في المكان من أجل إبعادها عن السكة.

واستدعي عناصر إطفاء مزودون بتجهيزات خاصة وتمكنوا من سحب جيفة طائر البجع النافق وإبعاد شريكته سالمة من الموقع. وقد أطلق الطائر بعد إغاثته في نهر فولدا.

وتسببت هذه الحادثة بتأخير ثلاثة وعشرين قطاراً لفترة تقرب من خمسين دقيقة، وفق البيان. وبحسب الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول طيلة حياتها العيش مع شريك لها.



كانت هذه تفاصيل خبر بجعة «حزينة» توقف 23 قطاراً في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.