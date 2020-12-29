شكرا لقرائتكم خبر عن العنف يتسبب في إغلاق 800 مركز اقتراع في إفريقيا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانجي-رويترز ذكرت اللجنة الانتخابية في جمهورية إفريقيا الوسطى، الاثنين، أن أكثر من 14 في المئة من مراكز الاقتراع في البلاد لم تؤد مهمتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت، الأحد، بسبب متمردين مسلحين هاجموا الناخبين ومنعوا موظفي الانتخابات من أداء عملهم.

وقال تيوفيل موموكواما، وهو مسؤول تنفيذي في اللجنة الانتخابية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بانجي: إن نحو 800 من بين 5408 مراكز اقتراع في أنحاء البلاد لم تفتح أبوابها للناخبين. وأضاف: «كانت هناك مناطق عومل فيها الناخبون معاملة وحشية وتلقوا تهديدات بالقتل. ومُنع موظفو العملية الانتخابية من الانتشار في أماكن عملهم على الأرض».

وتسعى إفريقيا الوسطى، الغنية بموارد الماس والذهب والتي يعيش فيها 4.7 مليون نسمة، جاهدة لتحقيق الاستقرار بسبب موجات متتالية من عنف المسلحين منذ عام 2013، وهو ما أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم.

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