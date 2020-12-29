شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل ست إصابات بسلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز قالت سلطات الصحة في الهند، الثلاثاء، إنها سجلت ست إصابات لأشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس «كورونا». وجاء في بيان لوزارة الصحة الهندية أن المرضى الستة معزولون. وأضافت أنه يجري حالياً تعقب زملائهم المسافرين. وأضاف البيان: «وُضع معارفهم المقربون في الحجر الصحي أيضاً».

وقالت الوزارة إن الهند علقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر لكن قرابة 33 ألف مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني قبل سريان الحظر.

وقالت الوزارة إن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصاً من بين هؤلاء الوافدين بفيروس «كورونا» وإن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها في أنحاء من أوروبا وآسيا.

وأعلنت الهند في وقت متأخر، الثلاثاء، تسجيل 16432 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 10.22 مليون إصابة مؤكدة و148153 وفاة.

وتأتي الهند في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم. وتتوقع السلطات الصحية البدء في حملة تطعيم لنحو 300 مليون شخص مطلع الشهر المقبل.

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