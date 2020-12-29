ماذا على بريطانيا العمل لتفادي موجة ثالثة من «كورونا»؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز خلصت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، إلى أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعياً لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس «كورونا».

وطبقاً لإحصاء «رويترز»، فقد سجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس «كورونا» وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بـ«كوفيد-19» حتى مساء، الاثنين. وقالت الدراسة: «السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا وإغلاق المدارس خلال يناير وتطعيم مليوني شخص أسبوعياً». وتابعت «وفي ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020».

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة من فيروس «كورونا» قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70 في المئة وتتفشى بسرعة في بريطانيا لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكاً أو تسبب أمراضاً أخطر.

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «فايزر-بيونتيك» للوقاية من «كوفيد-19» منذ بدء التطعيم.

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