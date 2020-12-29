شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تلوح بالعقوبات على الصين بسبب الزعيم الروحي للتيبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً يجيز فرض عقوبات أمريكية على أي مسؤول صيني يتدخل في عملية اختيار البوذيين في التيبت لزعيمهم الروحي الدالاي لاما المقبل.

ووافق الكونجرس بغالبية ساحقة على «قانون السياسة والدعم في التيبت»، وسط خشية من سعي بكين للتدخل في اختيار خليفة الزعيم الروحي الحالي البالغ من العمر (85 عاماً) وأملها بأن يساعد ذلك على تلاشي المطالب بمزيد من الحريات في منطقة الهيمالايا الخاضعة للحكم الصيني.

واعتبرت بكين في كانون الثاني/يناير، أن هذا القانون «يتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين»، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب بغالبية 392 مقابل 22.

ومع قرب انتهاء الدورة الحالية للكونجرس، أدرج مجلس الشيوخ القانون ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يشمل أيضاً حزمة المساعدات للمتضررين من أزمة فيروس «كورونا» للإسراع في المصادقة عليه. وينص قانون التيبت الذي تقدم به مشرعون «ديمقراطيون» و«جمهوريون» على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن اختيار وتعليم وتوقير الدالاي لاما وغيره من الرهبان البوذيين «أمور روحية حصراً يجب أن تقوم بها السلطات الدينية المناسبة في إطار التقاليد البوذية التيبتية».

وبموجب القانون ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين «الذين يتدخلون بشكل مباشر في تحديد وتنصيب الدالاي لاما الخامس عشر المستقبلي». كما يمنع القانون الولايات المتحدة من فتح قنصليات جديدة في الصين حتى يُسمح لها بفتح واحدة في لاسا عاصمة التيبت، كما يصرح لها بتمويل الجمعيات الثقافية والتعليمية والبيئية في منطقة الهيمالايا.

وأشادت جماعة «الحملة الدولية من أجل التيبت» المقربة من الدالاي لاما بإقرار القانون باعتباره «علامة فارقة على المسرح العالمي وتصريحاً بأن المجتمع الدولي لن يقبل بتدخل الصين في خلافة الدالاي لاما». ويدرك الدالاي لاما الرابع عشر، بأن الصين قد تحاول تعيين خليفة له أكثر مرونة.