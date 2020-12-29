شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري كان خيار سان جيرمان الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير في صحيفة «لو باريسان» عن كون الإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدرب اليوفنتوس السابق، الخيار رقم 1 لنادي باريس سان جيرمان بعد إقالة الألماني توماس توخيل لكن أليجري طلب 11 مليون يورو سنوياً ما دفع النادي الباريسي لخيار تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، مدرب توتنهام السابق. ولعب بوكتينيو موسمين بقميص سان جيرمان والعودة للتدريب سريعاً دفعته لقبول عرض سان جيرمان على خلاف أليجري الذي لم يدرب منذ 2019 بعد رحيله عن اليوفي. وكشف التقرير عن دفع سان جيرمان 5.4 مليون استرليني تعويضاً لتوخيل نظير إنهاء خدماته مبكراً.

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