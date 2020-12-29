شكرا لقرائتكم خبر عن أمير خان يخرق قواعد «كوفيد- 19» مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرق الملاكم البريطاني أمير خان قواعد «كوفيد- 19» مجدداً بعد رحلة لمسقط رأس والديه في باكستان وإجرائه مقابلة مع رئيس إقليم البنجاب الذي أعلنت إصابته بالفيروس، وبدلاً من الخضوع لحجر منزلي كما تنص عليه قواعد الاتصال المباشر بأشخاص مصابين بكورونا، سافر أمير برفقة زوجته فريال مخدوم إلى دبي؛ حيث اختلط بنجم القرن كريستيانو رونالدو الأحد ونشر صورة تجمعهما على حسابه في «إنستجرام»، وعانت زوجة أمير من الفيروس وقالت لمتابعيها الـ900 ألف على «إنستجرام» إنها خسرت 2.7 كيلوجرام بسبب المرض وفقدت حاسة الشم والتذوق وهي أحد أعراض كورونا وكان يجب أن تسافر بعد أسبوعين.

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