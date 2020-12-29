الأوكراني نوفيكوف أقوى رجل في 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حصد الرباع الأوكراني أوليكسي نوفيكوف (24 عاماً) لقب أقوى رجل في 2020 بعد مسابقة أقيمت في فلوريدا مؤخراً وعادل رقم جون بال سيجمارسون (1984) كأصغر فائز باللقب في تاريخ البطولة.

ووصف المراقبون نوفيكوف بأنه «جالوت» العصر الحديث وهو يتناول يومياً طعاماً يصل لـ 7000 سعرة حرارية ويعلق: «أتناول يومياً الكثير من البيض والعصيدة والخضراوات واللحم، طعام صحي بدون سكريات أو مشروبات غازية».

وتصل وجبات نوفيكوف لـ6 وجبات طعام يومياً لكن مشاركته في مسابقة «أقوى رجل لعام 2020» قلصتها لوجبتين وفقد 14 كيلوجراماً من وزنه، ويلقي الرباع باللائمة على الطعام الأمريكي الذي أفقده الشهية وتسبب بألم في معدته قبل الفوز باللقب ويقول: «شعرت بأن الطعام في أمريكا لم يناسبني؛ بل حتى الماء وعانيت مشاكل في المعدة».

وعلى الرغم من الحمية التي يتبعها نوفيكوف، فإنه يدلل نفسه بالآيس كريم أحياناً ويقول: «آكل ما يعجبني من الحلويات، أحب البسكويت المقرمش وهو وجبتي الخفيفة المفضلة وأحب الآيس كريم أيضاً لكن لا أتناوله كثيراً»، و نوفيكوف، ذو قلب رقيق على الرغم من وصفه بـ «جالوت»، وقال بعد الفوز: «شعرت بسعادة كبيرة وذرفت بعض الدموع. أحب الرياضة وأتحمس لها، إن كنت لا تحب الرياضة فهذا يعني أنها ليست مناسبة لك».

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