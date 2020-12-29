بالأسماء.. 86 نائبا فى ضيافة البرلمان اليوم بآخر أيام استقبال النواب الجدد

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وفيما يلي أسماء النواب المرتقب حضورهم اليوم أولاً : محافظة الفيوم القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزى، اليوم الثلاثاء، أخر حفلات استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، وذلك باستقبال نواب 12 محافظة هي: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء) بإجمالى عدد 86 نائبًا.وفيما يلي أسماء النواب المرتقب حضورهم اليوم أولاً : محافظة الفيوم محمد محمود أحمد الفيوم – مستقبل وطن 2-سيد أحمد سلطان - الفيوم -الشعب الجمهورى 3- عبد التواب عبد القادر - الفيوم – مستقبل وطن 4- كامل محمود كامل –أطسا –مستقبل وطن 5- كمال عبد الحليم عطية –أطسا –مستقبل وطن 6- محسن أحمد عبد الحميد –سنورس –مستقبل وطن 7- عبد المنعم محمد عبد العليم –سنورس – النور 8- محمد ثابت عبد المجيد –سنورس – مستقل 9- محمد طه عبد الله –أبشواى - مستقبل وطن 10- أحمد محمد دياب –أبشواى –مستقل

ثانيا : بني سويف ثانيا : بني سويف 1- محمد سيد كامل حسان –بنى سويف – مستقبل وطن 2- محمد رجب احمد عبد العظيم – بنى سويف –مستقل 3- محمد سيد جنيدى – ناصر –الشعب الجمهورى 4- عبد الحكيم محمد مسعود –ناصر – النور 5- سامى توفيق معوض –اهناسيا - مستقل 6- حسام محمود احمد العمدة –ببا –مستقبل وطن 7- طه محمد بهجت ببا –مستقبل وطن 8- احمد على عباس – ببا –الشعب الجمهورى

ثالثا : البحر الأحمر ثالثا : البحر الأحمر 1- عبد الناصر عطية سفاجا –مستقبل وطن 2- محمد محمد عبد المقصود أول الغردقة –مستقبل وطن 3- على نور على الشلاتين – الشعب الجمهورى

رابعا : المنيا رابعا : المنيا 1- عثمان المنتصر –اول المنيا – مستقبل وطن 2- اشرف احمد عبد العزيز حسانين – اول المنيا –مستقبل وطن 3- على فهمى اسماعيل بدوى – اول المنيا – مستقبل وطن 4- محمد نشات محمد –غرب سمالوط –مستقبل وطن 5- توحيد تامر على محمد موسى –غرب سمالوط –مستقبل وطن 6-مجدى ملك –غرب سمالوط –مستقبل وطن -7 ايهاب عبد العظيم جابر – مغاغة -الوفد الجديد -8 مصطفى خالد فتح الباب –مغاغة –الشعب الجمهورى 9-احمد عبد المحسن حتة – مغاغة – الشعب الجمهورى 10- سعودى عبد الرحمن عبد الغفار –مغاغة –مستقبل وطن 11- حسام محمود احمد –ابو قرقاص –مستقل 12- احمد محمد عبد المنعم –ابو قرقاص –مستقل 13- رياض عبد الستار – ملوى –مستقبل وطن 14- محمد عبد الحكيم ابو زيد – ملوى –مستقبل وطن 15-محمد مصطفى محمود –ملوى –مستقل

خامسا : محافظة أسيوط1- محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن خامسا : محافظة أسيوط1- محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن 2- مصطفى بدران –اول اسيوط – حماة وطن 3- علاء الدين محمود اول اسيوط –مستقل 4- يونس يونس احمد عمر –القوصية –مستقبل وطن 5- ابراهيم عبد النظير القوصية –مستقبل وطن 6- حسام الدين حلمى ماضى – القوصية – مستقبل وطن 7- احمد زهير –القوصية –مستقبل وطن 8- ناصر عثمان محمد –الفتح – مستقبل وطن 9- عصام محمود عثمان- الفتح – الشعب الجمهورى 10-احمد حسن جودة – الفتح – مستقبل وطن 11- الحسينى عيسى جلال –ابوتيج –مستقبل وطن 12-علاء الدين خير الله -ابو تيج –مستقل

سادسا : محافظة سوهاج1- حاتم محمود على محمد –سوهاج –مستقل سادسا : محافظة سوهاج1- حاتم محمود على محمد –سوهاج –مستقل 2- احمد ابراهيم عطية –سوهاج –مستقل 3- محمد محمود لبيب – اخميم –مستقبل وطن 4- زكريا محمد حسان –اخميم –مستقبل وطن 5- رفعت شكيب خفاجى – المراغة –مستقل 6- مصطفى سالم – طهطا –مستقبل وطن 7- نشات فؤاد عباس –طهطا – الشعب الجمهورى 8- ابراهيم محمد محمد خليفة – طهطا –مستقبل وطن 9- ياسر نصر عبد المولى –جرجا –الشعب الجمهورى 10-خليفة رضوان –جرجا –مستقبل وطن 11-عاطف عثمان سليمان –المنشاة –مستقل 12-محمود حمدى احمد –البلينا –مستقبل وطن 13-نور الدين اسعد ابو ستيت – البلينا –مستقبل وطن 14- احمد عبد السلام قولرة – دار السلام –حماة وطن

سابعا : محافظة قنا1- جمال محمد عامر –قنا –مستقبل وطن سابعا : محافظة قنا1- جمال محمد عامر –قنا –مستقبل وطن 2- مصطفى محمود مصطفى –قنا –مستقبل وطن 3- محمد طايع سعد –قوص –مستقبل وطن 4- اشرف ابو الفضل –قوص –مستقل 5- خالد محمد عبد الفتاح – نجح حمادى – مستقبل وطن 6- سيد احمد فؤاد – نجح حمادى –حماة وطن 7- السيد محمد المنوفى – نجح حمادى – الشعب الجمهورى 8- عبد الفتاح محمد شحات –ابو تشت –الحرية 9- خالد عبد الوهاب محمدين –ابو تشت –الشعب الجمهورى

ثامنا : محافظة اسوان1- جابر ابراهيمم خليل –اول اسوان –مستقبل وطن ثامنا : محافظة اسوان1- جابر ابراهيمم خليل –اول اسوان –مستقبل وطن 2- احمد محمد صالح –اول اسوان –حماة وطن 3- خالد يوسف رضوان –كوم امبو –مستقبل وطن 4- محمد فؤاد عزت –نصر النوبة –مستقل 5- على محمود عبد الرحيم –ادفو –مستقبل وطن

تاسعا : محافظة الوادى الجديد1- احمد محمد عبد الله – الخارجة – مستقل تاسعا : محافظة الوادى الجديد1- احمد محمد عبد الله – الخارجة – مستقل 2- حمدى محمد سليمان – الداخلة –مستقل

عاشراً : محافظة الاقصر1- بهاء الين ابو الحمد –الاقصر – مستقل عاشراً : محافظة الاقصر1- بهاء الين ابو الحمد –الاقصر – مستقل 2- محمد بهجت الصن –القرنة –الحرية 3-باهى امين محمود –اسنا –الشعب الجمهورى

الحادي عشر : محافظة شمال سيناءعبد العزيز مطر إسماعيل مطر – شمال العريش - مستقبل وطن الحادي عشر : محافظة شمال سيناءعبد العزيز مطر إسماعيل مطر – شمال العريش - مستقبل وطن سامي كامل عمرو – الحسنة- مستقل الثاني عشر : محافظة جنوب سيناءحميد سليمان موسي-دائرة الطور - مستقبل وطن الثاني عشر : محافظة جنوب سيناءحميد سليمان موسي-دائرة الطور - مستقبل وطن سليمان عطيوى – اول شرم الشيخ –مستقبل وطن

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