شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال الشورى يؤكد تصدر التعليم والصحة اهتمامات البرلمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال الشورى، إن تمكين الشباب والتمثيل المشرف للمرأة المصرية فى مختلف الهيئات والمؤسسات يعود لاهتمام القيادة السياسية بملف التمكين بعد التأهيل وتمثيل المرأة فى مختلف الهيئات والوزارات.

وأشاد الشورى، بجهود القيادة السياسية لتطوير وتنمية المنطقة الغربية، وذلك من خلال تنفييذ عدد من المشروعات الكبيرة بالمنطقة الغربية الهدف منها مزيد من التعمير والتنمية والبناء، وفى حقيقة الأمر الوضع غير قاصر على المنطقة الغربية بشكل خاص ولكن التنمية والمشروعات القومية يتم تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة أيضا فى ملف الصحة والتعليم، مؤكدا ان المناطق الحدودي لها بعد اجتماعى يتمثل فى الصحة والتعليم، مع ضرورة ان يكون هناك تشريعات تتلاءم مع الطبيعة البدوية على وجه التحديد، حيث سيتم البحث عن عمل تشريعات بشأن التعليم وخاصة فيما يخص التسرب من التعليم، سواء من خلال عمل جامعات للبنات ومدارس ثانوية للبنات، وسيكون هناك اهتمام بملف الصحة ايضا فى محافظة مطروح على وجه التحديد.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن انتخابات مجلس النواب شهدت طبيعة خاصة، وكان هنك منافسة شرسة، ولكن هذه المنافسة تكون قاصرة على فترة الانتخابات، وعقب انتهاء فترة الانتخابات يلتف الجميع حول من تم اختياره لتمثيل الشعب، وتصبح المصلحة الوطنية للوطن والمواطن هى الهدف الأسمى للجميع، ويتم التجرد للمصلحة العامة للدولة والمواطن.