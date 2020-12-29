الصلاة قوة مغيرة.. الطائفة الإنجيلية: اليوم بدء صوم وصلاة لرفع وباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه يدعو إلى الصوم والصلاة لمدة ٣ أيام، بدءاً من اليوم، وحتى ٣١ ديسمبر الجاري؛ من أجل رفع وباء كورونا عن العالم.

وأضاف أندريه زكي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة التي اجتزنا فيها تحديات صعبة، ورأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة والصراخ إلى الله؛ لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة، وأن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا. أشجع كل الناس، كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا لله.

واستطرد زكي: الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب؛ هذا هو رجاؤنا.