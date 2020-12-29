محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
قرر الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية المركزي، مجازاة ممرض وأخصائي تمريض بخصم 3 أيام من راتبيهما، بسبب خروجهما عن مقتضيات العمل ولعبهما بلايستيشن بقسم الاستقبال.
وقال مدير المستشفى، إن مشرفة السهر خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، تقدمت بمذكرة لمحاسبتهما، وأنه لن يتهاون أو يتستر على أي تقصير في العمل.
كان المستشفى شهد انشغال اثنين من طاقم التمريض بقسم الاستقبال باللعب على جهاز لاب توب، ما أثار غضب المرضى وذويهم، ووثق أحدهم الواقعة بالتقاط صورة لهما أثناء اللعب.
وقال فارس العربي، ملتقط الصورة: "توجهت للمستشفى لإنهاء إجراءات غسل وتكفين والد صديقي المتوفي بفيروس كورونا، وأثناء تواجدي بقسم الاستقبال للاستفسار عن مكان عامل المشرحة، تمهيدًا لنقل الجثمان إليها وتغسيله، فوجئت باثنين من قسم التمريض يلعبان بلايستيشن، وانشغلا بذلك عن أداء مهامهما في رعاية المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر تركا المرضى للعب البلايستيشن.. خصم 3 أيام لممرضين بمستشفى المحمودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.